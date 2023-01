UEFA geeft Ajax lesje positiviteit met opmerkelijk bericht op Twitter

Ajax bevindt zich bepaald niet in de beste fase in de clubgeschiedenis. Toch is het ook maar net hoe je naar de situatie kijkt. Bij de beheerder van het Twitteraccount van de UEFA Europa League blijkt het glas in elk geval halfvol.

Zeven wedstrijden op rij wist Ajax niet te winnen in de eredivisie. Na de 1-1 tegen FC Volendam werd coach Alfred Schreuder dan ook de laan uitgestuurd. Zeven wedstrijden op rij zonder eredivisiezege was immers een evenaring van het negatieve clubrecord. Afgelopen weekend won Ajax onder interim-coach John Heitinga met 1-4 op bezoek bij Excelsior en daarmee kwam er een einde aan de reeks, maar om nu te zeggen dat alles weer koek en ei is in de Johan Cruijff Arena... Ajax staat nog altijd op een vierde plek in de eredivisie met vijf punten minder dan koploper Feyenoord.

Maar, zo dachten ze waarschijnlijk op de social media-burelen van de UEFA: waarom de situatie negatief bekijken? De laatste nederlaag van Ajax was immers ook al een tijdje geleden, op 6 november tegen PSV (1-2) om precies te zijn. Sindsdien werd er dan wel zes keer op rij gelijkgespeeld (tegen Vitesse, FC Emmen, NEC, FC Twente, Feyenoord en FC Volendam), maar een gelijkspel is geen nederlaag. Tussentijds werd in het bekertoernooi ook nog FC Den Bosch uitgeschakeld en dit weekend werd zoals gezegd Excelsior verslagen. Kortom: ,,Ajax is ongeslagen in de laatste acht wedstrijden", concludeerde men op het Twitteraccount van de UEFA Europa League. Geen speld tussen te krijgen...

Ajax speelt op 16 februari in de Europa League de thuiswedstrijd tegen Union Berlin, een week later is de return in Berlijn.

