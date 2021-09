UEFA-prijsje voor Sébastien Haller na uitmuntend optreden in Lissabon

Video Drama voor Aké: luttele minuten na zijn eerste CL-goal overlijdt zijn vader

16:41 Nathan Aké is woensdagavond tijdens de Champions League-wedstrijd Manchester City-RB Leipzig zijn vader verloren. Hij overleed luttele minuten nadat Aké koppend de score had geopend. Dat maakte de Oranje-international bekend via Instagram. Zijn vader was al lange tijd ernstig ziek.