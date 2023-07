UEFA straft AZ hard voor rellen na duel met West Ham United

Interview Van 22 interlands tot gevonden wapens, met Jetro Willems heeft Heracles een bijzondere speler in huis gehaald

Van alle aanwinsten die - tot op heden - zijn neergestreken bij Heracles, is Jetro Willems de opvallendste. Niet eerder was een 22-voudig international actief in Almelo. De 29-jarige speler heeft niet alleen oog voor de bal, maar houdt zich ook bezig met het maatschappelijke leven op zijn geboorte-eiland Curaçao.