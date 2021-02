Uitblinker Klaassen in zijn nopjes: ‘Zeker gezien de uitslag van PSV’

Klaassen brak in Almelo de ban en leverde in de slotfase een assist op spits Sébastien Haller. De 27-jarige middenvelder was wederom van grote waarde voor Ajax. ,,Spelen in deze omstandigheden was best heftig”, doelde Klaassen op het koude winterweer. ,,Zeker op zo’n veld en tegen een moeilijke tegenstander.” Ook moesten de spelers lang wachten op een VAR-beslissing, al kijkt Klaassen daar niet meer van op. ,,Ik begreep dat ze heel veel moesten checken. Dan duurt het gewoon een paar minuten, dat is niet nieuw.”