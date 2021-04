Uitblinker Pasveer alsnog gepasseerd: ‘Te weinig onze wil opgelegd’

,,Ik denk dat Ajax in bepaalde fases wat slimmer en fitter was’’, aldus Pasveer voor de camera van ESPN. ,,Je weet dat je tegen een heel moeilijke tegenstander speelt, dus moesten we er veel energie insteken om onze wil op te leggen. Dat hebben we vanavond te weinig gedaan, dus ik denk dat zij verdiend hebben gewonnen’’, was de routinier eerlijk.

De teleurstelling in de selectie was volgens Pasveer groot. ,,Zeker omdat de focus er bij ons al heel de week op lag. Gelukkig hebben we de vierde plaats nog, dus moeten we daar vol voor gaan strijden.’’ Vitesse is samen met Feyenoord verwikkeld in een strijd om de vierde plaats. Komend weekend gaan de Arnhemmers op bezoek in Rotterdam.