Uitgefloten Hrustic ‘zit erdoorheen’: FC Groningen-duo haalt uit naar eigen fans

Sierhuis (de Ajax-huurling die goed was voor de 1-0) verscheen kort na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports, maar in plaats van te beginnen met het analyseren van de overwinning, nam hij het heft direct in handen. ,,Als het mag, dan wil ik eventjes gebruik maken van dit moment om onze supporters toe te spreken.”

Daarna nam hij het uitgebreid op voor Hrustic, de 23-jarige Australiër die vijf minuten voor tijd inviel voor Sam Schreck. ,,Het doet mij pijn om te zien dat hij door een deel van ons publiek werd uitgefloten. Het is een jongen die keihard werkt, ook al lukt het niet altijd even goed. Hij zat net naast me in de kleedkamer, heel hoog in de emotie. Hij zit erdoorheen, ja. Ik vind dat je als thuispubliek nóóit je eigen spelers mag uitfluiten. Dat wil ik even gezegd hebben.”