Uitgelicht: zes spelers van Jong Oranje die actief zijn in het buitenland

De interlandperiode komt eraan. Niet alleen het elftal van Ronald Koeman komt in actie, ook de spelers van Jong Oranje bereiden zich voor op twee oefeninterlands. Wie van deze jongere generatie is te bewonderen op de buitenlandse velden?

Ferdi Kadioglu

Volledig scherm Mats Seuntjens in duel met Ferdi Kadioglu. © BSR/Soccrates

Op 28 augustus 2016 maakte de geboren Arnhemmer op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van NEC. Hij speelde er twee goede seizoenen, waarna hij in de zomer van 2018 NEC verruilde voor het Turkse Fenerbahçe. Tot dusverre heeft hem deze overstap geen windeieren gelegd. Fenerbahçe draait een dramatisch seizoen en staat momenteel dertiende in de competitie. Voor hemzelf verloopt het seizoen niet als gewenst; de negentienjarige speelde slechts dertien minuten in het eerste elftal en is vooral een vaste klant bij het belofte-elftal, waar hij zeven keer in actie kwam.

Tahith Chong

Volledig scherm Tahith Chong tijdens zijn Champions League debuut tegen Paris Saint-Germain. © BSR Agency

Deze negentienjarige heeft in zijn verschijning wel wat weg van Ruud Gullit in zijn jonge jaren. Hij maakte op zestienjarige leeftijd de overstap naar Manchester United, na tien jaar te hebben gespeeld bij de jeugd van Feyenoord. De vleugelaanvaller acteert voornamelijk op het belofteniveau, maar heeft dit seizoen op drie fronten mogen debuteren in de hoofdmacht; in de Premier League, de FA Cup en de Champions League.

Javairô Dilrosun

Volledig scherm Javairo Dilrosun in duel met Freiburg's middenvelder Nicolas Hoefler. © AFP

De geboren Amsterdammer, die de jeugdopleiding van Ajax en vervolgens van Manchester City doorliep, maakte dit seizoen een stormachtig debuut bij Hertha BSC door. In zijn eerste vier duels kwam hij tot twee goals en drie assists. Als antwoord op zijn prestaties selecteerde Ronald Koeman hem voor het Nederlands elftal, waar hij op 19 november tegen Duitsland debuteerde. Echt lang van zijn debuut kon hij niet genieten. Hij viel na de rust in, maar moest vanwege een blessure na 21 minuten worden vervangen. Dit maakt hem de eerste international die tijdens zijn debuutwedstrijd een speler verving, en zelf ook gewisseld werd. Het blessureleed hield hem vervolgens voor langere tijd aan de kant, maar op 3 maart maakte hij zijn rentree bij de beloften van Hertha BSC.

Justin Hoogma

Volledig scherm Justin Hoogma in duel met FC Ingolstadt 04-speler Dario Lezcano. © BSR Agency

Deze twintigjarige centrale verdediger speelt in de 2. Bundesliga in het karakteristieke bruin-witte tenue van St. Pauli. De Hamburgse club huurt hem voor de tweede seizoenshelft van TSG Hoffenheim. Daar kwam de voormalig speler van Heracles Almelo de eerste seizoenshelft nauwelijks aan spelen toe. Bij de Hamburgers gaat het hem een stuk beter voor de wind. Hij kwam tot nu toe in zes van de zeven duels in actie.

Rick van Drongelen

Volledig scherm Rick van Drongelen. © Getty Images

Van Drongelen heeft veel gemeen met Hoogma. Ook hij is een twintigjarige centrale verdediger die in de 2. Bundesliga actief is bij een Hamburgse club. Alleen draagt hij het trikot van HSV, de stadsgenoot en rivaal van St. Pauli. HSV maakte op 3 augustus 2017 drie miljoen euro over naar Sparta, waar hij twee seizoenen in de hoofdmacht had gespeeld. De vaste basisklant bij HSV hoopt dit seizoen een gooi te doen naar het kampioenschap. Op dit moment bekleedt HSV de tweede plek in de 2. Bundesliga, op 1 punt achter koploper FC Köln.

Justin Kluivert

Volledig scherm Justin Kluivert. © BSR Agency

De zoon van Patrick Kluivert dacht er afgelopen zomer goed aan te doen om de overstap te maken van Ajax naar AS Roma. Met een wisselend aantal speelminuten heeft hij zich vooralsnog niet bij de vaste basiself van de Romeinse club weten te spelen. Zijn statistieken spreken voor zich, met slechts een doelpunt en vijf assists in de competitie en de beker, lijkt hij geen productief seizoen te draaien. Hoe anders zag de wereld er uit een jaar geleden, toen hij nog debuteerde bij het Nederlands elftal.

Dit zijn de andere zeventien geselecteerde spelers: Dani de Wit (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Jan Hoekstra (FC Groningen), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Maarten Paes, (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht), Armando Obispo (PSV), Armando Obispo (PSV), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Jordan Teze (PSV), Abdoulrahmane Harroui (Sparta Rotterdam), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam) en Danilho Doekhi (Vitesse).