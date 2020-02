Uithaal Berghuis verkozen tot doelpunt van de week

Van der Gaag scoort tegen zijn vader: ‘Hij komt een jaar het huis niet meer in’

11:58 NAC-speler Jordan van der Gaag deed Jong Ajax, de ploeg van zijn vader Mitchell, maandagavond de das om. ,,Of ik er nog in kom? Ik hoop het wel”, grapte de doelpuntenmaker na de 2-4 zege in Amsterdam.