Uitmuntende coëfficiëntenweek geeft Nederland buffer richting maanden van de waarheid

Behaalde punten

Zelden was de coëfficiëntenopbrengst de laatste jaren zo hoog als deze week, die al goed begon dankzij de overwinning van Ajax tegen Rangers. De koploper van de eredivisie gaf het startschot van een sublieme week en sleepte met de zege op Ibrox 0,400 punt binnen. Daarmee verzekerden de Amsterdammers zich bovendien definitief van een vervolg in de Europa League. Daarin zijn na de jaarwisseling ook Feyenoord en PSV actief.

De Rotterdammers knokten zich langs Lazio en stelden op de valreep zelfs groepswinst veilig. De zege op de Italianen werd zoals altijd beloond met 0,400 punt, terwijl de koppositie in de Europa League ook nog eens een vol punt opleverde. PSV eindigde dankzij een overwinning bij Bodø/Glimt op de tweede plaats. Extra punten leverde dat niet op, aangezien PSV vorige week al zeker was van plaats twee. AZ kreeg wél een extraatje uitgekeerd. De Alkmaarders versloegen FC Dnipro-1 in de Conference League en verdedigden met succes de eerste plaats in de groepsfase. Die zege leverde 0,400 punt op, plus een bonus van 0,200 punt.

Het maakte de topweek compleet. Samen scoorden Ajax, PSV, Feyenoord en AZ deze week liefst 2,800 punten. Nederland repareerde daarmee de schade van afgelopen week, waarin Portugal de achterstand voor een deel wegpoetste.

Volledig scherm PSV viert de 1-0 (en mogelijk de coëfficiënten-stand) in Noorwegen. © via REUTERS

Punten Portugal

De Portugezen beleefden ook nu weer een prima week in Europa. Benfica haalde uit tegen Maccabi Haifa en passeerde Paris Saint-Germain op memorabele wijze in strijd om groepswinst in de Champions League, waar FC Porto dankzij een zege op Atlético Madrid een dag eerder ook al in slaagde. Sporting CP verloor de laatste groepswedstrijd in het miljardenbal weliswaar, maar gaat na de jaarwisseling verder in de Europa League.

Donderdagavond bracht SC Braga de weekopbrengst van Portugal op exact 1,000 punt, door te winnen van Malmö FF. Bonuspunten leverde die overwinning niet op, want Braga eindigde als derde in de Europa League. Daardoor richt de Portugese subtopper zich nu op de Conference League, waarin het eerst een tussenronde moet overleven om de laatste zestien te bereiken. Ook Ajax en PSV zullen in een play-offwedstrijd een plek in het hoofdtoernooi moeten bemachtigen.

Maandag om 12.00 uur is de loting. Bekijk hier wie tegen wie kan loten in de Europa en Conference League.

Huidige stand

Nederland liep deze week zodoende liefst 1,800 punt uit op Portugal, dat serieus moet vrezen voor het kwijtraken van de twee vaste Champions League-tickets. De achterstand op Nederland bedraagt na deze week 2,984 punt. Dat betekent dat Nederland met een flinke buffer aan de knock-outfases van de Europese toernooien begint.

De vier Nederlandse clubs moeten de jagende nummer zeven Portugal op afstand houden. Als dat lukt, spelen vanaf het seizoen 2024/2025 de twee beste clubs uit de eredivisie gegarandeerd in de groepsfase van de Champions League. Bovendien mag de nummer drie in dat geval via de voorronden een plek in het miljardenbal proberen af te dwingen.

5. Frankrijk - 59,497

6. Nederland - 56,700

7. Portugal - 53,716