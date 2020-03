Uitspelen eredivisie nog niet van de baan: veel vraagtekens voor KNVB en clubs

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



Een landstitel voor Ajax of AZ op zondag 21 juni. Feyenoord miraculeus kampioen in de tweede week van juli. Of: ADO Den Haag dat ergens begin augustus uit de eredivisie degradeert. Het is in principe allemaal mogelijk in drie scenario’s die de KNVB naar buiten heeft gebracht.