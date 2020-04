Uitspelen eredivisie verder in gedrang na advies evenementen uit te stellen

Nederlands profvoet­bal verwacht geen competitie voor 1 september

7:02 Deze week komt er dan eindelijk duidelijkheid over het lot van de eredivisie en eerste divisie. Dinsdagavond is eerst het kabinet aan zet, de komende dagen de KNVB, de UEFA en de clubs zelf. Vanaf 1 september pas weer voetbal, dat is nu het verwachte scenario.