‘Uitverkiezing mooie aanmoediging voor Kluivert’

De Raymond Kopa Trofee ging met overmacht naar Kylian Mbappé, maar Justin Kluivert stond er maar mooi tussen in Parijs. Naast de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain bleef alleen Christian Pulisic van Borussia Dortmund de jonge Nederlander voor.



De Roma-speler zal er niet door gaan zweven, verwacht Erwin van de Looi. ,,Hij weet zelf ook dat hij talent heeft, maar dat zegt niet alles. In de top moet je het elke week laten zien en hij is onderweg”, aldus de bondscoach van Jong Oranje.



Hoewel Kluivert dit jaar al even mocht ruiken aan het Nederlands elftal, speelt hij vooral bij Jong Oranje. Van de Looi merkt daar hoe gretig de 19-jarige vleugelaanvaller is. ,,Echt een liefhebber, hij gaat er vol voor.” Die instelling moet hem ook helpen slagen bij AS Roma, de club waarvoor Kluivert afgelopen zomer Ajax verliet. ,,Een weloverwogen stap. Ook niet de weg van de minste weerstand, maar hij werkt er hard aan. Dat is hartstikke positief.”