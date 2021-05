Uitzinnige Petrovic vergaat van de pijn en kondigt vertrek Pavlidis aan: ‘Dit wil ik nooit meer’

Concurrent FC Emmen won ruim bij VVV-Venlo, waardoor Willem II moest winnen om de play-offs te ontlopen. Petrovic bij ESPN: ,,Het was ongekend, we kregen allerlei berichten tijdens de wedstrijd. Eerst hoor je over die premies. Daar ben je dan niet blij mee. Maar we moesten het zelf doen. Het was ook niet zo dat Fortuna er niets aan deed, ze kwamen hier echt om te winnen. De laatste tien minuten was er wel iets geknakt bij ze", aldus Petrovic, die ongekend trots is op zijn ploeg: ,,Toen ik hier kwam, had Willem II pas tien punten. Uit vijftien duels hebben we 21 punten gehaald. Dat is een geweldige prestatie, de jongens hebben het geweldig gedaan.”