Unnerstall als winnaar uit keepersstrijd PSV: ‘Het is nu wel duidelijk’

Lars Unnerstall baalde vooral na het gelijkspel tegen VVV, maar de wedstrijd maakte wel duidelijk dat hij de eerste doelman van PSV is. Trainer Ernest Faber hield zijn kaarten lange tijd tegen de borst, maar koos in Venlo voor Unnerstall. ,,Het is nu wel duidelijk”, stelde Unnerstall.

De laatste weken was er nogal wat te doen over wie er onder de lat zou gaan staan na de winterstop bij PSV. Faber zei eerder dat iedereen de kans kreeg om zich te laten zien en dat de keepersstrijd open lag. Uiteindelijk vertrok Jeroen Zoet naar FC Utrecht en koos Faber voor Unnerstall, die toch al de gedoodverfde favoriet was, als eerste doelman. ,,Als de trainer zegt dat iedereen zich kan laten zien, is het duidelijk dat iedereen over de keeper praat. We hadden ook drie goede keepers, Jeroen is nu weg. Robbin en ik zijn nog overgebleven”, zei Unnerstall.

Hij begrijpt de keuze van Zoet om te vertrekken. ,,Het was niet duidelijk wie de nummer één zou worden, ik snap wel dat hij zijn kans bij FC Utrecht nu pakt. Zeker met het oog op het EK.” Unnerstall zei donderdag nog in een tegen De Limburger dat hij nog geen zekerheid had of hij nu wel of niet eerste keeper zou worden. ,,Ik kon slecht zeggen dat ik de eerste keeper ben, maar dat er niemand met mij had gesproken. Nu gaan we zo verder.”

Volledig scherm © BSR Agency

Toegezongen

Tevreden over zijn rol als eerste doelman is Unnerstall wel, maar hij baalde in Venlo vooral ook van de remise tegen zijn oude club. Hij vond het mooi om terug te keren, de supporters zongen hem nog steeds toe, maar hij had liever drie punten meegenomen. ,,De eerste helft hadden we al tien kansen, waarvan we er zeker drie of vier hadden moeten maken. Ook de tweede helft hadden we moeten scoren, een gelijkspel kan gewoon niet”, zei hij.