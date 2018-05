Utrecht en Vitesse klaar voor climax in Galgenwaard

FC Utrecht en Vitesse strijden vanavond om het laatste ticket voor de Europa League. De ploeg uit Arnhem verdedigt in De Galgenwaard een voorsprong van 3-2. Vitesse pakte dinsdag voor eigen publiek de winst dankzij een doelpunt in blessuretijd van aanvoerder Guram Kashia.



FC Utrecht heeft echter al vaker aangetoond te kunnen terugkomen van een achterstand. Vorig seizoen verloor de ploeg het eerste duel met AZ in de finale van de play-offs om Europees voetbal met liefst 3-0. Enkele dagen later zegevierde Utrecht in eigen stadion zelf met 3-0 en nam het daarna de strafschoppen beter, waardoor de ploeg uit de Domstad een ticket veroverde voor de tweede voorronde van de Europa League. FC Utrecht bleef afgelopen zomer steken op de drempel van de groepsfase. In de play-offs was Zenit Sint-Petersburg net te sterk.



Trainer Jean-Paul de Jong van de thuisclub moet het tijdens de return stellen zonder de geschorste middenvelders Sean Klaiber en Rico Strieder, Vitesse mist om dezelfde reden smaakmaker Mason Mount. De wedstrijd in De Galgenwaard begint om 20.45 uur.