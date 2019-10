Utrecht-fans steken geëmotioneerde Ihattaren hart onder de riem

LIVE | PSV moet met tien man nederlaag zien te voorkomen na rood Viergever

22:13 • PSV is ongeslagen in zijn laatste 15 wedstrijden in alle competities, sinds de 2-1 nederlaag bij FC Basel • FC Utrecht hield PSV in de laatste eredivisie-ontmoeting in februari thuis op 2-2 • PSV gaat de tiende speelronde in als medekoploper, Utrecht staat met 14 punten zesde.