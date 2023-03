Vader van Groningen-supporter die Jetro Willems een klap gaf voor de snelrechter voor bedreigen van een steward

De man mag zijn proces in vrijheid afwachten vanwege persoonlijke omstandigheden, heeft de rechter-commissaris besloten. Hij moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden.

Volgens het Dagblad van het Noorden is de verdachte de vader van de minderjarige die tijdens dezelfde wedstrijd werd opgepakt voor het slaan van voetballer Jetro Willems van FC Groningen. Willems probeerde zondag in de slotfase van de wedstrijd tegen Heerenveen een groep boze fans te kalmeren. In het tumult kreeg hij een klap van een van de ‘fans’.