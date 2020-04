Vakbond signaleert toenemende depressieve klachten voetballers

ANALYSE Toekomst Berghuis bepalend voor ambities Feyenoord en Advocaat

19 april Als ons alle ellende rond de coronacrisis bespaard was gebleven, had Steven Berghuis vandaag met Feyenoord de bekerfinale afgewerkt tegen FC Utrecht. In een normaal scenario had een eventuele overwinning en zijn vijfde prijs bij Feyenoord een mooi slotakkoord geweest. Maar alles is anders.