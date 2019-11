Van Basten belt Wormuth en appt over Sieg Heil-uitglijder: ‘Soms schiet je mis’

PSV moet tegen sc Heerenveen in ieder geval plek drie stevig in handen zien te krijgen

10:20 PSV ontvangt zondagmiddag in eigen huis sc Heerenveen en moet winnen om de achterstanden met Ajax en AZ nog enigszins beperkt te houden. Blijven de punten in Eindhoven, dan komt de derde plek in de eredivisie stevig in handen van de ploeg van Mark van Bommel, maar blijven Ajax en AZ natuurlijk op een forse voorsprong staan.