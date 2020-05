Van Basten haalt uit naar de KNVB: ‘Dit kan toch helemaal niet’

Voorpublicatie Hoe Feyenoord in '69 Milan de wet voor­schreef: ‘Dit maken we nooit meer mee’

3 mei Woensdag is het precies een halve eeuw geleden dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europacup 1 won. Ter gelegenheid daarvan verscheen het boek ‘Voor Altijd De Eerste’. Het verhaal hieronder is het hoofdstuk over de zege op AC Milan, op dat moment Europees en wereldkampioen, in november 1969.