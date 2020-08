Van Beek wacht operatie en is opnieuw lang uit de roulatie

Van Beek speelde zondag mee in de oefenwedstrijd tegen Sparta (3-0). Hij kwam na rust in het veld maar moest in de 79ste minuut het veld geblesseerd verlaten. Vorig seizoen stond de verdediger vanwege een enkelblessure ook al langdurig aan de kant. Hij kwam toen slechts in één duel in actie, thuis tegen Fortuna Sittard kwam hij vlak voor tijd als invaller in het veld.