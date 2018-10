Van Benthem: Van Persie heeft een hagelwit strafdossier

Van Persie was niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager voor zijn rode kaart in de thuiswedstrijd van Feyenoord van zondag tegen Vitesse (2-1). De tuchtcommissie hoorde de aanvaller en zijn jurist aan en doet morgenochtend om 10.15 uur uitspraak.



Van Persie werd tegen Vitesse in blessuretijd uit het veld gestuurd na een tackle op de enkels van Max Clark. ,,Het was een tackle op de bal, maar ik was iets te laat'', zei de Feyenoorder na afloop. ,,Ik hield m'n been in en had geen enkele intentie hem pijn te doen of met gestrekt been door te halen. Ik schampte hem alleen maar, er was slechts licht contact. Dit kan nooit rood zijn.''