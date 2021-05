Van bijrol in film over treinkaping naar hoofdrol bij SC Cambuur voor Osse aanvaller: ‘Gelukkig doorgezet’

Hij was nog piepjong, maar toch: Ragnar Oratmangoen beleeft in 2009 al een klein moment of fame in de film De Punt. In het verhaal over de treinkaping in het kleine Drentse dorpje in 1977 voetbalt de Ossenaar samen met zijn broer op de achtergrond. Zijn neef én hoofdrolspeler, Gerson Oratmangoen, had dat geregeld. ,,Je moet heel goed kijken, maar daar zag je me al dribbelen. Ik was ook toen al altijd aan het voetballen”, grijnst Oratmangoen.