Van Boekel negeert tweemaal de VAR: ‘Ik sta nog steeds achter mijn beslissing’

Ajacieden bidden voor een snelle ommekeer

12:13 Op het moment dat Ajax bijna twee maanden geleden aan Real Madrid werd gekoppeld in de achtste finales van de Champions League, heerste er alom tevredenheid in het Amsterdamse kamp. Want de grootmacht uit Spanje speelde allang niet meer als de ploeg die vier keer in de laatste vijf jaar de Europese titel veroverde. Zonder de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo was het echt allemaal veel en veel minder.