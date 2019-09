Van Bommel: Ajax is zondag favoriet

Ajax begint volgens Mark van Bommel zondag de topper in de eredivisie tegen PSV als favoriet. ,,Dat was vorig seizoen al zo en dat is nu zo. Ze hebben ontzettend veel geld en kunnen veel geld uitgeven. Zo ver zijn wij nog niet", zei de trainer van PSV vandaag op sportcomplex De Herdgang.

PSV en Ajax stonden precies een jaar geleden ook tegenover elkaar. In het Philips-stadion waren de Eindhovenaren toen met 3-0 te sterk. PSV profiteerde optimaal van de afwezigheid van de geblesseerde Matthijs de Ligt. Nog voor rust was het duel al beslist. Ook nu oogt de defensie van Ajax nog niet heel sterk.

Van Bommel: ,,Voetbal is een teamsport. Bij een teamsport is het zo dat je probeert de zwakke punten van de tegenstander te benutten en je eigen mindere punten probeert te camoufleren. We kijken waar voor ons de mogelijkheden liggen. Daarbij gaan we uit van eigen kracht.”

Ajax-trainer Erik ten Hag zei in aanloop naar het duel van zondag dat PSV bestaat uit een team van zes verdedigers met vier ‘cowboys’ voorop. Met die cowboys bedoelt hij de vier gevaarlijke aanvallers Bruma, Mohamed Ihattaren, Steven Bergwijn en topscorer Donyell Malen. ,,We hebben elf spelers. Als je met vier spelers voorin speelt en zes achterin heb je een heel groot gat daartussen”, reageerde Van Bommel op de woorden van Ten Hag. ,,Het zijn wel ‘cowboys’ bij ons voorin, maar ze spelen wel samen.”

PSV zal de bal zondag vermoedelijk veel aan Ajax laten en gokken op snelle omschakelingen. Tegen Sporting toonde PSV donderdag in de Europa League (3-2 winst) al aan zeer effectief te kunnen zijn. ,,Ik denk dat zij niet anders gaan voetballen dan dat zij normaal gesproken doen”, aldus Van Bommel, die het spel van PSV in vergelijking met vorig seizoen wel heeft zien veranderen. ,,Ik kan zeker van mijn elftal genieten. Het is bij ons nu spectaculairder. Dat komt doordat we andere type spelers voorin hebben staan. Daardoor ligt het soms ook behoorlijk open bij ons achterin, maar dat moet je op de koop toenemen als je spelers met deze kwaliteiten in je selectie hebt.”

Gutierrez

Van Bommel heeft goede hoop dat Érick Gutiérrez zondag weer deel uitmaakt van de selectie. De Mexicaanse middenvelder ontbrak de laatste wedstrijden wegens een breukje in zijn rechterhand. Jorrit Hendrix verving hem. Van Bommel beslist zaterdag of Gutiérrez bij de groep zit.

Ibrahim Afellay is dicht bij zijn rentree. De aanvoerder, die deze zomer terugkeerde in Eindhoven, deed donderdag in Engeland 90 minuten lang mee in een wedstrijd van Jong PSV. ,,Het is goed dat hij weer went aan speelminuten. Hij is nog niet zo ver dat hij minuten bij ons kan maken”, aldus Van Bommel. ,,Het zou wel kunnen dat hij zondag voor het eerst deel uitmaakt van de selectie. Als ik iemand op de bank heb zitten, moet hij ook in kunnen vallen.”

Van Bommel zelf genoot als speler altijd van de confrontaties met de Amsterdammers. ,,Ik heb geen hekel aan Ajax. Het is een rivaal, een vijand. Zonder dat je oorlog voert”, zei hij vrijdag.