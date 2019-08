Van Bommel behoedzaam: ‘ADO laat zich niet zomaar verslaan’

Stel je eigen eredivisie-team samen en doe mee met het BD-Mana­gerspel

13:14 De eredivisie is inmiddels weer in volle gang. En smaakmakers als Steven Berghuis, Hakim Ziyech en Donyell Malen zijn nog altijd in de spectaculairste competitie van Europa actief. In het Managerspel kan je je elftal samenstellen voor seizoen 2019/20. Kies per club maximaal één speler en selecteer elke week een aanvoerder voor dubbele punten. Pik je er de revelatie van het seizoen uit en ben jij de ultieme voetbalkenner?