Van Bommel complimenteus voor Pereiro: ‘Elk elftal heeft hem nodig’

,,Gastón is gewoon een speler die een elftal nodig heeft, een speler met bijzondere kwaliteiten'', aldus trainer Mark van Bommel vrijdag. ,,Als het elftal wat minder staat, gaat dat wat sneller ten koste van hem. Het mooie is dat Gastón een speler is die niet in de war raakt als hij een tijdje niet speelt. Aan hem merk je niet dat hij een tijdje niet heeft gespeeld. Dat is ook onverstoorbaarheid.‘’



Het was voor PSV de eerste ruime zege sinds begin februari op Fortuna Sittard (5-0). In de tussentijd verspeelde PSV, dat zondag in Arnhem tegen Vitesse aantreedt, de nodige punten. De wedstrijden die wel werden gewonnen, waren niet heel spectaculair. Van Bommel: ,,We spelen heel stabiel en we geven eigenlijk amper kansen weg. Al voor langere tijd. Soms duurt het wat langer voordat we een tegenstander kapot spelen, maar het lukt ons vaak wel. Dat is kwaliteit.”