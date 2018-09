Van Bommel gaat voor resultaat in Camp Nou

Dat het moeilijk gaat worden, dat weet Van Bommel ook wel. PSV opent de koningsklasse van het Europese clubvoetbal tegen een potentiële winnaar. Luis Suárez, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Marc-André Ter Stegen, Ousmane Dembélé en Jordi Alba. Barcelona voetbalt eigenlijk met alleen maar sterren. Ze spelen allemaal in dienst van de allergrootste vedette: Lionel Messi. ,,Als we een goed resultaat halen mogen mijn spelers vechten om zijn shirt", zei Van Bommel. ,,Maar niet al in de rust."



Van Bommel is niet van plan zijn ploeg heel erg aan te passen aan de enige club zonder verliespunten van La Liga. ,,Soms kan je beter plan A verbeteren, zodat je geen plan B nodig hebt", zei de trainer die niet wilde verklappen of zijn jongste Mexicaanse aanwinst Érick Guttiérez gaat starten. ,,Ik kan alles wel omgooien maar het is al lastig om één speelwijze goed te beheersen."