Van Bommel hoopt op Malen en Bergwijn tegen AZ

Bergwijn kreeg in de slotfase last van zijn hamstring. ,,Ik had hem eruit moeten halen. Ik hoop dat de schade meevalt", zei Van Bommel na afloop van het Europese duel. Nog geen dag later kwam de PSV-coach daarop nog even terug. ,,Steven vond dat hij door kon spelen, omdat het wegtrok. Hem wel of niet wisselen is mijn verantwoordelijkheid.”



Over de teleurstellende remise zei Van Bommel nog: ,,Ondanks het resultaat hebben we best aardig gespeeld. Als je met 1-0 of 6-0 wint, heb je een fantastische wedstrijd gespeeld”, verwees hij naar het grote aantal kansen dat PSV miste.