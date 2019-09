Van Bommel: Kunstgras is niets en blijft niets

,,Het is gewoon onnatuurlijk dat de bal opeens heel snel gaat. Dan is er een plat stukje kunstgras en remt de bal weer af, terwijl hij misschien doorschiet bij een stukje dat overeind staat. Het is heel raar en onnatuurlijk. Je kunt als speler niet meer corrigeren", aldus Van Bommel tegen FOX Sports. Voor het duel noemde Van Bommel het kunstgras in Zwolle ‘beton’.



Van Bommel noemde enkele treffers die PSV maakte 'kunstgrasgoals'. ,,Nu was het in ons voordeel, maar ik vind het niks. Daar blijf ik bij.”