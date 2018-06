Van Bommel leidt eerste training als hoofdcoach van PSV

Faber wil veel op het veld staan bij PSV: ''Alleen achter een bureau heb je niks aan mij"

10:24 Hij had er tot vorige maand niet echt rekening mee gehouden, maar Ernest Faber is het nieuwe hoofd opleidingen van PSV. ,,Er waren de nodige aanbiedingen en ik ben inderdaad in de race geweest om in Mexico bij Pachuca CF aan de slag te gaan. Daarnaast was er een aantal andere mogelijkheden en die heb ik aan de kant geschoven toen Toon Gerbrands me belde."