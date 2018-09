Van Bommel: Na drie minuten zie je al dat hij kan voetballen

De Mexicaanse middenvelder stelde kort na zijn invalbeurt tegen ADO Den Haag met een goede pass landgenoot Hirving Lozano in staat de 0-4 te maken. Even later schoot hij op fraaie wijze, van buiten het zestienmetergebied, hard de 0-5 binnen. PSV liep zelfs nog uit naar 0-7.

,,Als hij een assist geeft en zo'n doelpunt maakt is dat een geweldig begin. Na drie minuten zie je al dat hij kan voetballen. Datzelfde geldt voor Aziz Behich. Op trainingen zie je dat het geweldige spelers zijn'', zei trainer Mark van Bommel over zijn twee nieuwelingen, die eind augustus werden vastgelegd.

De concurrentie is met de komst van Gutiérrez en Behich groter geworden bij PSV. Dat is belangrijk met het oog op het komende zware programma, vindt Van Bommel: ,,Het niveau bij ons stijgt, hoe langer je met elkaar bezig bent. We kunnen afwisselen en worden niet minder. Dat is een voordeel.''