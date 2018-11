Van Bommel neemt Romero mee naar De Graafschap

Romero kwam een klein jaar geleden voor 10,5 miljoen euro over van Vélez Sarsfield. Hij liep in Nederland al snel een spierblessure op. In de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen kwam Romero in de slotfase tegen FC Utrecht in het veld. De buitenspeler kreeg daarna echter een terugslag en volgt sinds een aantal maanden een uitgestippeld programma om toe te werken naar volledige fitheid.

Na enkele optredens bij Jong PSV, mag hij nu mee met het eerste elftal. ,,Dat is de volgende stap voor hem'', zei Van Bommel vrijdag.