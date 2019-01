Van Bommel: we kwamen niet meer in het ritme

El Hamdaoui is eindelijk weer belangrijk

23:02 Hij won twee landstitels, met AZ en Ajax, en werd uitgeroepen tot eredivisiespeler van het jaar 2009. Stond onder contract bij de internationale topclubs Tottenham Hotspur, Fiorentina en Málaga. Heeft alles zo’n beetje wel meegemaakt inmiddels. Maar oh, wat was Mounir El Hamdaoui blij met zijn aandeel in de 2-0 zege van Excelsior in het afzichtelijke degradatieduel tegen De Graafschap.