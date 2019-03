Van Bommel: We zitten nu in zo'n periode

,,We hadden er bij NAC beter en makkelijker doorheen kunnen spelen. Maar dat lukte ons niet'', legde Van Bommel uit. ,,Daardoor bleef het lang 1-0. Na twee wissels liepen we alsnog verder uit.''



PSV speelt na de winterstop stroef en de overwinningen komen moeizamer tot stand. Volgens de coach moeten de Eindhovenaren even door deze fase heen. ,,Je moet overleven en zo'n wedstrijd gewoon winnen. We zitten nu in zo'n periode. We leven van wedstrijd tot wedstrijd.''