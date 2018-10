Van Bommel wil tegen VVV draad oppakken: 'Je moet zo snel mogelijk weer verder'

Vejinovic keert terug in AZ-selectie voor uitduel met Ajax

15:12 Een jaar nadat hij een zware knieblessure had opgelopen, keert Marko Vejinovic terug in de selectie van AZ voor een competitieduel. De middenvelder gaat zondag mee naar Amsterdam voor de krachtmeting met Ajax. Vejinovic deed onlangs een uurtje mee in de gewonnen bekerwedstrijd tegen de amateurs van Alcides (0-6) en maakte deze week de negentig minuten vol in een oefenduel met Willem II. De 28-jarige middenvelder is nu klaar voor zijn rentree in de eredivisie.