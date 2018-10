Van Breukelen werkt voor nieuw boek samen met 'businesscoach' Benno Diederiks uit Sint-Michielsgestel

Samen met 'businesscoach' Benno Diederiks besloot hij het boek te gaan uitbrengen. De coach en auteur uit Sint-Michielsgestel paste zijn methode om een comeback te maken toe op Van Breukelen. ,,Hij vertelde me over zijn methode om mensen na een tegenslag weer in hun kracht te zetten. Zo is het gekomen dat we samenwerken en dat ik mijn persoonlijke verhaal in het boek vertel", stelt Van Breukelen. Het boek kan mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met een ontslag, scheiding of overlijden van een geliefde weer op weg helpen, geeft hij aan. Diederiks en Van Breukelen werkten al eerder aan meerdere projecten.