Van Bronckhorst krijgt eigen tribune op Varkenoord

Ten Hag pakt de dubbel: 'Enorme drive, karakter en weerbaar­heid in deze ploeg'

18:03 Het verhaal Erik ten Hag is bekend en breed uitgemeten. In zijn eerste maanden bij Ajax kreeg de trainer vanuit alle kanten kritiek te verwerken, maar met het bereiken van de Champions League-halve finale en het winnen van de ‘dubbel’ in Nederland snoerde hij iedereen de mond. ,,Ik voel me goed, het kan niet beter", glunderde Ten Hag na de 4-1 zege op FC Utrecht.