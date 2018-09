Van Bronckhorst over veel betere tweede helft: 'Wereld van verschil'

De trainer greep in de rust in en wisselde Jens Toornstra voor Sam Larsson. Hij zag zijn ploeg in de tweede helft aanzienlijk feller spelen. ,,We liepen voor rust overal achter de feiten aan. In de tweede helft hebben we dat omgedraaid. Het sloeg ook over op het publiek. Onze houding in de eerste en tweede helft was een wereld van verschil'', aldus Van Bronckhorst.