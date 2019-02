Van Bronckhorst vooral blij met veldspel: ‘In eerste helft totale controle’

,,In de eerste helft hadden we de totale controle. In die fase vergaten we onszelf te belonen’', aldus Van Bronckhorst. Feyenoord moest na een uur spelen met een man minder verder na rood voor Sven van Beek. Feyenoord kwam voor, maar Hirving Lozano scoorde snel tegen.

,,Na de 1-1 voel je dat PSV komt. We zijn niet in paniek geraakt en hebben de wedstrijd goed uitgespeeld. Kenneth Vermeer redde een aantal keren goed’', oordeelde Van Bronckhorst. ,,Ik ben hier heel blij mee. We hebben veel tijd gestoken in het verwerken van het verlies en ons daarna snel op PSV geconcentreerd. We hebben energie gestopt in het spel dat we moeten laten zien.’’



In december won Feyenoord in eigen stadion van PSV. Van Bronckhorst: ,,PSV is wel een ploeg waar je tegen kan voetballen. Ook met tien man konden we ons goed onder de druk vandaan spelen. De uitvoering was een stuk beter dan vorige week. In de wedstrijden tegen de kleinere ploegen hebben we te veel punten laten liggen. Dat breekt je nu op.’’

Van Bommel: eerste helft overal te laat

Mark van Bommel was met name kritisch over het spel van zijn PSV in de eerste helft. ,,We hadden het heel erg moeilijk. Feyenoord deed het goed. Alle ‘klutsballen’ vielen ook bij Feyenoord in de voeten. Wij kwamen overal te laat. Dat lijkt het wel of wij met ‘dikke benen’ speelden’', aldus de trainer van de Eindhovenaren.

PSV haalde de rust met 0-0. ,,Dan probeer je wat te veranderen. Het was ook beter dan de eerste helft’', aldus Van Bommel, die Hirving Lozano in de 72e minuut een achterstand ongedaan zag maken. ,,Daarna spelen we weer zoals we kunnen. We kregen vier of vijf kansen en hadden de wedstrijd nog moeten winnen ook.’’