,,We hebben steeds het geloof gehouden dat die goal een keer zou vallen. Dankzij alle energie die we in deze wedstrijd hebben gestopt, konden we toch de winnende treffer maken'', zei Van Bronckhorst.



Met in het achterhoofd de topper tussen PSV en Ajax wist Feyenoord dat het zondag weer aansluiting kon vinden met de twee voornaamste titelkandidaten. De overtuiging ontbrak echter in het spel van de Rotterdammers, al kregen ze zeker voor rust meer dan genoeg kansen om te scoren. ,,We beloonden onszelf niet en daardoor werd de tweede helft moeizaam en zwaar'', erkende Van Bronckhorst. ,,We kwamen een paar keer goed weg. Met Nicolai Jørgensen erbij werden we toch weer gevaarlijk. Hij wordt steeds fitter en je ziet wat hij brengt in fysiek opzicht en qua voetbalslimheid. Mede daardoor hebben we toch drie belangrijke punten gepakt.''