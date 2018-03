Van broodje kroket van Kramer tot meeuw van Treijtel

Eddy Treijtel, dat was toch die fantastische doelman die namens Xerxes, Feyenoord en AZ’67 ruim 500 eredivisiewedstrijden achter zijn naam heeft staan, plus vijf interlands voor Oranje? Drievoudig landskampioen ook, met de Rotterdammers. Allemaal leuk en aardig, maar in het collectieve voetbalgeheugen is de inmiddels 71-jarige Treijtel toch vooral de man die ooit een meeuw uit de lucht schoot met een van zijn uittrappen, tijdens de derby Sparta - Feyenoord in november 1970. Tot op heden claimen beide clubs dat ze de ongelukkige vogel in opgezette staat in hun clubmusea hebben staan.