Van de Donk na wereldgoal: Meestal ben ik van de intikkers

Stefanie van der Gragt maakte na iets minder dan een kwartier spelen de 1-0. Daarna vielen de Leeuwinnen stil en had de ploeg van Sarina Wiegman moeite om kansen te creëren, al had Turkije ook weinig in de melk te brokkelen. ,,In de rust hadden we het over loopacties en vertelde ik aan Sherida dat ze meer diepe ballen moest spelen. Gelukkig luisterde ze, want ze gaf een mooie pass", zei Van de Donk na afloop over Spitse.



,,We waren niet sterk en erg slordig. Ik denk dat we veel beter kunnen, maar we hebben wel in twee wedstrijden tien keer gescoord en nul doelpunten tegen gekregen. Dat is een goed begin", vervolgt Van de Donk, die vindt dat Nederland voor niets anders moet gaan dan de eerste plaats in de poule. ,,Wij zeggen ook dat we duidelijk eerste moeten worden. Maar ik vind dan wel dat het tien keer beter moet dan vandaag.”