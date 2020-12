Van de Looi content met EK-groep Jong Oranje: ‘Maar laten we niet te arrogant doen’

Dus we mogen Jong Oranje bij de eerste twee verwachten?

,,Nou, laten we maar niet te arrogant doen. We zijn er acht jaar niet bij geweest. We hebben wel een goede reeks met goed voetbal gehad. Dat kwam ook omdat we nooit dachten: dit doen we wel even. We kijken ontzettend uit naar het EK. De bedoeling is dat we ons kwalificeren om eind mei terug te komen voor de knock-outfase. Maar om nou te zeggen, dat doen we wel even... Dat is niet terecht als je er zo lang niet bij geweest bent.”



Frank de Boer hoopte meteen (nu de stadions nog niet gevuld zijn) op een uitwedstrijd tegen een van de concurrenten voor de WK-kwalificatie. Daar dacht jij waarschijnlijk anders over omdat dan het EK begint?

,,Nee, Frank moet de spelers meenemen die hij als bondscoach nodig denkt te hebben. Als daar jongens van Jong Oranje bij zitten, moet hij dat vooral doen. Daar is wat discussie over geweest in de media. Voor ons is er absoluut geen discussie. Het Nederlands elftal is ons vlaggenschip. We willen allemaal dat Oranje presteert. Van wie overblijven, stellen wij een mooie selectie samen. Dat is ons steeds gelukt en dat gaat ons in maart ook lukken.”