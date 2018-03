Van de Looi niet de eerste die bezwijkt onder druk eigen fans

Door Wietse Dijkstra



Dwight Lodeweges

Met de prestaties van Dwight Lodeweges bij Cambuur is niets mis. Sterker nog, onder zijn leiding doet de club uit Leeuwarden het beter dan ooit. Maar als op 1 april 2014 bekend wordt dat de geboren Canadees na afloop van het seizoen naar aartsrivaal Heerenveen vertrekt, slaat de stemming bij de aanhang in één klap om. Als hij een dag later door zo’n 200 woedende supporters van het trainingsveld wordt gejaagd, weet Lodeweges genoeg. ,,Het was wel heel massaal en dit houdt niet zomaar op’’, zegt de trainer die niet meer terugkeert in Leeuwarden.