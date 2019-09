Van de Looi wil snel met Dest om de tafel: ‘Er is wel haast bij geboden’

Aangezien het oefenduels betreffen, mag hij ook nog voor Oranje uitkomen. Dat kan na 12 oktober anders zijn, als de VS een officieel duel speelt. ,,We hadden onlangs al de afspraak staan met Sergiño om met hem om de tafel te gaan en het over zijn mogelijke perspectief bij ons te hebben’’, aldus Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje. ,,Maar door zijn drukke programma met Ajax moest hij die afspraak afzeggen. We hopen op korte termijn alsnog met Sergiño in gesprek te gaan. We weten dat die wedstrijd op 12 oktober bindend kan zijn, dus ja, er is wel bepaalde haast geboden. We willen na deze interlandperiode met hem om de tafel. Maar dan nog ligt de keuze bij de speler. Dat geldt ook voor iemand als Mohamed Ihattaren. Ik kan en wil niet praten voor de gevoelens van de spelers.’’