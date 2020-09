Van de Sanden verlaat Olympique Lyon voor Duitse topclub VfL Wolfsburg

Daarmee komt een einde aan een succesvolle periode van Van de Sanden bij het ongenaakbare Lyon, waar ze in augustus 2017 tekende en waarmee ze de laatste drie seizoenen de Champions League won en liefst vijf Franse prijzen pakte. In Lyon was de IJsselsteinse de laatste tijd geen basisspeler. In de Champions League-finale tegen haar nieuwe club viel Van de Sanden maar een paar minuten in, terwijl ze in de twee finales ervoor (in 2018 óók tegen Wolfsburg) nog beslissend was met assists.