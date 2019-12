Van den Brom gaat ingrijpen na nieuwe nederlaag

Zelden stond Willem II er na vijftien duels zo goed voor

19:17 Vol overtuiging boekte Willem II zaterdagavond een ruime zege op Sparta: 4-0. Omdat Vitesse en later ook FC Utrecht verloren, bezitten de Tricolores op dit moment plek vier in de competitie. Het is lang geleden dat de Tilburgers zo sterk aan een seizoen begonnen.