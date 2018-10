Van den Brom gaat op dezelfde voet verder bij tobbend AZ

Van den Brom denkt niet dat hij in de meest lastige fase van zijn dienstverband bij AZ zit. Hij is momenteel de langstzittende trainer in de eredivisie maar zegt wel eerder moeilijker periodes in Alkmaar te hebben meegemaakt. ,,Denk aan de 7-1 nederlaag tegen Lyon. Dat lijkt lang geleden maar dat is nog geen twee jaar terug. Dat werkte toen ook lang door. We zijn daar toen goed uitgekomen. Dat doe je door vast te houden aan het plan wat je in je hoofd hebt.”