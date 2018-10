Van den Brom snapt niets van KNVB-selectie: 'Schandalig'

Mede daardoor ontbreken de AZ-spelers Thomas Ouwejan en Guus Til, die in de laatste twee interlands nog als aanvoerder fungeerde. AZ-trainer John van den Brom begrijpt daar niets van. ,,Schandalig. Die jongens hebben de hele kwalificatiereeks alles gespeeld.''



Steven Bergwijn, Pablo Rosario, Denzel Dumfries en Arnaut Danjuma Groeneveld zijn vanuit Jong Oranje doorgestroomd naar het 'grote' Oranje. Justin Kluivert bewandelt juist de omgekeerde weg. Aanvaller Javairo Dilrosun mag zich na een paar sterke wedstrijden in de Bundesliga bij Hertha BSC bij Jong Oranje melden.



Jong Oranje speelt op 12 oktober in het Skonto Stadion in Riga tegen de Letland. De laatste wedstrijd in de EK-kwalificatiepoule speelt Jong Oranje op 16 oktober tegen Oekraïne.